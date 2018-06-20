СМИ узнали о скорой отставке тренера сборной Египта

Федерация футбола Египта решила уволить после окончания Чемпионата мира главного тренера национальной сборной Эктора Купера. Об этом пишет со ссылкой на источник газета El Watan.

В то же время другие источники уточняют, что ассоциация не будет продлевать с Купером контракт, истекающий как раз после ЧМ-2018. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Росбалт.

При этом, помимо аргентинского специалиста, организацию должен будет покинуть весь тренерский штаб сборной Египта.

Египтяне потерпели поражение на ЧМ 15 июня, проиграв Уругваю со счетом 0:1. Накануне в своем втором матче в Петербурге сборная Египта проиграла России (3:1). Купер после этого заявил, что сборная Египта проиграла российским футболистам из-за плохой игры в начале второго тайма и высокой подготовки россиян. Теперь Египет, как отметил тренер национальной сборной, постарается завершить свое выступление на ЧМ-2018 "лучшим образом".

Должность главного тренера сборной Египта Купер занимает с 2015 года.

На данный момент в группе А, в которой играют египетские футболисты, лидирует команда России (у нее 6 очков), на втором месте - Уругвай с 3 очками. У сборных Египта и Саудовской Аравии очков пока нет.​