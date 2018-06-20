Во Франции ушла с молотка одна из треуголок Наполеона Бонапарта - ВИДЕО

Знаменитую треуголку Наполеона продали на аукционе во Франции за 350 тысяч евро. Об этом сообщает газета "Фигаро". Речь идет о шляпе, которую император потерял на поле битвы при Ватерлоо в 1815 году. Головной убор нашел голландский капитан, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Эта битва стала последней попыткой Бонапарта вернуть власть во Франции, напоминает телеканал "Россия 24". После поражения при Ватерлоо его сослали на остров Святой Елены. За более чем два века треуголка сменила семь владельцев, не считая самого Наполеона. Проданная шляпа - одна из 19-ти треуголок Бонапарта, чья подлинность не вызывает сомнений у специалистов.

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