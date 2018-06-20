В столице Мексики произошла перестрелка: есть жертвы
20 июня 2018 09:18 163
В перестрелке, произошедшей на юго-востоке столицы Мексики, погибли, по меньшей мере, три человека. По предварительным данным, огонь открыли члены конкурирующих преступных группировок, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Власти Мехико направили к месту происшествия усиленные патрули полиции. По подозрению в причастности к случившемуся задержаны не менее 20 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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