Канада легализовала марихуану

20 июня 2018 09:21

Сенат Канады легализовал продажу и употребление марихуаны. За принятие закона проголосовали 52 сенатора, 29 выступили против, как передает Day.Az со ссылкой на  Lenta.ru, об этом сообщает Associated Press.

Согласно законопроекту, любой совершеннолетний гражданин страны может купить до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли. Марихуаной запрещено торговать в местах, где реализуется алкоголь и табак.

Закон вступит в силу через два месяца. Каждая провинция сможет устанавливать свои правила, регулирующие распространение конопли. По мнению главы Минздрава Джинетт Петитпас Тейлор, страна вступила в эпоху разумной и справедливой политики.

Ранее 9 июня медсестрам школ в американском штате Колорадо разрешили выдавать ученикам медицинскую марихуану при наличии письменного разрешения от родителей.

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