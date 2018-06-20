Киберналет: добычей хакеров стали $32 млн
20 июня 2018 09:33 187
Хакерской атаке подверглась одна из крупнейших бирж криптовалют Южной Кореи - Bithumb. Кибервзломщикам удалось похитить криптовалюту на сумму около 35 миллиардов южнокорейских вон - примерно 31,5 миллиона долларов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
За последние две недели это уже вторая хакерская атака на финансовые организации - ранее нападению подверглась биржа Conrail.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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