Киберналет: добычей хакеров стали $32 млн

20 июня 2018 09:33

Хакерской атаке подверглась одна из крупнейших бирж криптовалют Южной Кореи - Bithumb. Кибервзломщикам удалось похитить криптовалюту на сумму около 35 миллиардов южнокорейских вон - примерно 31,5 миллиона долларов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За последние две недели это уже вторая хакерская атака на финансовые организации - ранее нападению подверглась биржа Conrail.

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