Известный телеведущий ущипнул девушку и пошел под суд
Британский телеведущий Джон Лесли (John Leslie) предстал перед судом по обвинению в нападении на женщину в ночном клубе. Об этом сообщает шотландское бюро The Sun.
По версии следствия, 53-летний шоумен залезал руками под одежду женщины и трогал ее. Инцидент произошел летом 2017 года в эдинбургском ночном клубе Atik, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На слушаниях, проходивших ранее, Лесли через своего адвоката выражал несогласие с обвинениями и полностью отрицал свою причастность к делу. 18 июня он впервые лично предстал перед судом.
Лесли начал карьеру в 1989 году, став первым шотландцем, ведущим эфиры на "Би-би-си". Он участвовал как в создании утренних телепередач (This Morning), так и популярных развлекательных шоу (Wheel of Fortune). Также некоторое время он был радиоведущим на станции Forth 2. Во время романа с оскароносной британской актрисой Кэтрин Зета-Джонс Лесли был частым героем фотохроники.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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