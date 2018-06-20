В Индии мыши сгрызли банкноты в банкомате

В Индии мыши частично уничтожили запас банкнот в одном из банкоматов на общую сумму 1,23 млн рупий (более 1,1 млн рублей). Об этом пишет India Today, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что банкомат перестал работать 20 мая. Спустя несколько недель, 11 июня, сотрудники решили открыть и проверить аппарат изнутри. Оказалось, что большое количество денег было уничтожено мышами, которые разгрызли купюры на мелкие кусочки.

Всего в банкомате содержалось 2 миллиона 948 тысяч рупий (более 2,7 миллиона рублей). Аппарат был наполнен в основном банкнотами номиналом 500 и 2000 рупий. На данный момент обстоятельства дела переданы в полицию, идет расследование.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook