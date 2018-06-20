В Казахстане автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие
Шесть человек пострадали в результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку в Атырау на западе Казахстана. Об этом сообщил региональный портал "Мой город", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, ДТП произошло вечером во вторник.
"Автомашина марки Toyota ехала с проспекта Азаттык в сторону Стройконторы. На повороте... автомобиль не справился с управлением и врезался в людей, стоящих на остановке", - сообщило издание со ссылкой на местные оперативные службы.
Шестеро пострадавших госпитализированы в областную больницу. У двоих из них - черепно-мозговая травма, перелом бедра, закрытая травма живота.
Сотрудники полиции ведут расследование происшествия.
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