В Армении перевернулся армейский грузовик, много пострадавших

В Араратской области во вторник перевернулся принадлежащий Министерству обороны автомобиль марки "Урал", в результате чего пострадали военнослужащие. Об этом агентству "Новости-Армения" завил пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян, передает Day.Az.

"Пятеро пострадавших военнослужащих доставлены в медцентр города Веди. Отмечу, что никто из военнослужащих не получил никаких серьезных повреждений", - заявил Ованнисян.