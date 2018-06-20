В Армении перевернулся армейский грузовик, много пострадавших

20 июня 2018 10:14

В Араратской области во вторник перевернулся принадлежащий Министерству обороны автомобиль марки "Урал", в результате чего пострадали военнослужащие. Об этом агентству "Новости-Армения" завил пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян, передает Day.Az.

"Пятеро пострадавших военнослужащих доставлены в медцентр города Веди. Отмечу, что никто из военнослужащих не получил никаких серьезных повреждений", - заявил Ованнисян.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az