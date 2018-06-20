В Армении перевернулся армейский грузовик, много пострадавших
20 июня 2018 10:14 124
В Араратской области во вторник перевернулся принадлежащий Министерству обороны автомобиль марки "Урал", в результате чего пострадали военнослужащие. Об этом агентству "Новости-Армения" завил пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян, передает Day.Az.
"Пятеро пострадавших военнослужащих доставлены в медцентр города Веди. Отмечу, что никто из военнослужащих не получил никаких серьезных повреждений", - заявил Ованнисян.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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