Россия готова к восстановлению нормального диалога с США, но не будет делать одолжений, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы, ещё раз хочу это подчеркнуть, готовы со своей стороны к восстановлению нормального диалога с США, к совместной работе в сферах общего интереса, которых очень много", - сказал Грушко на XV Флагманской конференции АЕБ.

Он добавил, что "однако одолжений мы не просим и просить не будем".

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