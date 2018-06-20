Смертник собирался убить Терезу Мэй

В Магистратском суде Лондона начался суд над 20-летним смертником Нааимуром Рахманом. По данным следствия, он собирался отрезать голову премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

Рахман был задержан в ноябре прошлого года. Его обвиняют по двум пунктам, связанным с террористической деятельностью. Сам Рахман обвинения отрицает, сообщает издание The Independent.

Покушение на Мэй удалось предотвратить агенту MI5, который выдавал себя за вербовщика ИГ. Рахман рассказал информатору, что хочет взорвать ворота на Даунинг-стрит, обезвредить полицейских с помощью перцового баллончика и "снять голову" с Мэй.

На суде была продемонстрирован видеоролик, на котором Рахман разговаривает с агентом. Прокурор Марк Хейвуд заявил, что до атаки оставалось всего несколько дней, когда террорист был задержан.