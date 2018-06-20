МИД РФ назвал выход США из СПЧ пренебрежением к ООН

Выход США из совета ООН по правам человека стал мощным ударом по правозащитной репутации Вашингтона и продемонстрировал пренебрежение к самой организации и другим структурам в рамках ООН, заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"США вновь нанесли мощный удар по собственной правозащитной репутации и продемонстрировали просто пренебрежение, но уже не к СПЧ, а в принципе к Организации объединенных наций и к структурам, которые в нее входят", - заявила она.

США во вторник вечером официально объявили о выходе из состава Совета ООН по правам человека. Представители нынешней администрации Соединенных Штатов не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами Совета являются Венесуэла, Китай и Куба.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook