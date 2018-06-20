В Афганистане боевики убили 30 солдат и захватили военную баз

Боевики движения "Талибан" убили 30 солдат и захватили военную базу в западной афганской провинции Бадгис. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора провинции Абдул Гафура Маликзая, передает Day.Az со ссылкой на РосБалт.

По его словам, крупная группировка боевиков в среду атаковала два военных блокпоста в уезде Бала-Мургаб, после нескольких часов боя им удалось захватить военную базу в этом же районе. В перестрелке солдаты уничтожили 15 талибов. Атака произошла после трехдневного перемирия для празднования Ураза-байрама (Ид-аль-Фитр на арабском), отмечаемого в честь окончания поста в месяц Рамадан.

По словам главы совета провинции Бадгис Абдул Азиза Бека, боевики провели разведку во время перемирия и заранее спланировали атаку. В настоящий момент, по его словам, в районе идут бои за захваченную военную базу, там уже погибли десятки афганских солдат.