Любимым городам Габриэль Шанель посвятили ароматы

Компания Chanel выпустила новую парфюмерную коллекцию Les Eaux de Chanel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В нее вошли три аромата, посвященые трем направлениям, по которым любила путешествовать основательница компании модельера Габриэль Шанель: Paris-Deauville, Paris-Biarritz и Paris-Venise (из Парижа в Довиль, Биарриц и Венецию). Композиции созданы Оливье Польжем совместно с парфюмерной лабораторией Chanel.

Аромат, посвященный путешествию в Довиль, составлен из нот горьковатой зелени, апельсиновой цедры, листа базилика, масла апельсиновых листьев, розовой эссенции, жасмина и пачули. Поездку в Биарриц символизирует композиция нот грейпфрута, мандарина, цитруса, ландыша, ветивера и белого мускуса. Путешествие Габриэль Шанель в Венецию в купе "Восточного экспресса" у Оливье Польжа ассоциируется с нотами цитруса, нероли, ириса и герани из Граса, красных ягод, цветов, кедра, амбры, ванили и восточных специй.

Флаконы ароматов объемом 125 миллилитров по форме напоминают плоскую фляжку, которой пользуются путешественники, и удобно ложатся в руку.

В мае 2018 года в Москве в павильоне выставочного комплекса ВДНХ прошло дефиле коллекции модного дома Chanel "Париж - Гамбург" Métiers d'art 2017/18. Коллекция была впервые показана в декабре 2017 года в новом гамбургском концертном зале - Эльбской филармонии. Декорации, отсылавшие к теме грузового порта Гамбурга, были воссозданы на ВДНХ в павильоне №69 с учетом его архитектурных особенностей. В основе идеи коллекции - форма моряков торгового флота, переработанная креативным директором дома Карлом Лагерфельдом.