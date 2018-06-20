ВС Турции ликвидировали руководящий состав РПК в Ираке

20 июня 2018 17:00

В рамках контртеррористической операции, проводимой ВС Турции на севере Ирака ликвидирован основной состав руководителей террористической организации РПК, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Эрдогана, военные операции на севере Ирака против РПК продолжаются в активном темпе.

Глава государства также отметил, что борьба с РПК является приоритетом для Турции.

"Военные операции на севере Ирака будут продолжены до полного уничтожения террористов", - сказал Эрдоган.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ВС Турции приступили к новой военной операции на севере Ирака.

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