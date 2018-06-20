В Кельне исламист планировал атаку с использованием биобомбы

20 июня 2018 18:22

Президент Федерального ведомства криминальной полиции (БКА) Германии Хольгер Мюнх заявил, что ранее задержанный в Кельне исламист планировал атаку с использованием биологического оружия, сообщает телеканал N-TV, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Здесь речь идет об уже конкретной подготовке к преступлению с применением, если хотите, биобомбы. Для Германии это единственный известный случай", - приводит канал слова Мюнха.

Ранее гражданин Туниса был задержан в немецком городе Кельн, в его квартире полиция обнаружила рицин - токсин растительного происхождения. Прокуратура подозревает его в изготовлении биологического оружия с целью совершить тяжкое преступление, угрожающее государству.

СМИ также сообщили, что он собирался поехать в Сирию, чтобы встретиться с террористами группировки "Исламское государство".


 

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