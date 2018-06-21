Мыши пробрались в банкомат и съели больше миллиона - ФОТО
Мыши частично уничтожили запас денежных банкнот в одном из банкоматов в Индии. Об этом сообщает India Today, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел в городе Тинсукия, штат Ассам. Судя по сообщениям местной прессы, банкомат, принадлежащий Государственному банку Индии, перестал работать 20 мая. Спустя несколько недель, 11 июня, сотрудники решили открыть и проверить аппарат изнутри. Оказалось, что большое количество денег было уничтожено мышами.
Всего в банкомате содержалось 2 миллиона 948 тысяч рупий. Животные погрызли банкноты общей стоимостью 1 миллион 238 тысяч рупий.
Аппарат был наполнен в основном банкнотами номиналом 500 и 2000 рупий. Судя по фотографиям, опубликованным изданием, мыши смогли растерзать деньги на мельчайшие фрагменты.
На данный момент обстоятельства дела переданы в полицию. Расследование продолжается.
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