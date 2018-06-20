Растет число пропавших после крушения парома в Индонезии

20 июня 2018 18:58

Более 190 человек числятся пропавшими без вести после крушения парома на озере Тоба на острове Суматра, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на национальную поисково-спасательную службу (Basarnas).

Ранее сообщалось о 180 пропавших и 18 спасенных, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство, в среду на основании заявлений семей число пропавших увеличилось до 192 человек. Отмечается, что точное число пассажиров на борту потерпевшего крушение парома все еще неизвестно. "Многие поднялись на борт без билета", - сообщил глава управления. По данным агентства, паром был рассчитан на 43 пассажира.

Крушение парома произошло в понедельник на озере Тоба в провинции Северная Суматра. Причина крушения на данный момент не установлена.

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