В Иране создадут еще два министерства.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnims, об этом заявил руководитель Аппарата президента Махмуд Ваези, передает Day.Az.

По его словам, состав Кабинета министров дополнят дорожное министерство и министерство в области торговли, которые ранее были в составе министерств промышленности и градостроительства соответственно.

Отмечается, что изменения являются составной частью реформ президента Хасана Роухани и направлены на более оперативную деятельность правительства.

М.Ваези заявил о необходимости утверждения данного решения парламентом. Что касается вопроса назначения новых министров, руководитель Аппарата президента сказал, что они будут молодыми и новыми кадрами.

Отметим, что этим количество членов правительства в Иране достигнет 31.

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