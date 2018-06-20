В США не исключили отмены пошлин против Канады и Мексики

США могут отменить ввозные пошлины на сталь из Канады и Мексики, если договорятся с этими странами по торговле в целом, заявил в финансовом комитете сената министр торговли Уилбур Росс, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, это произойдет, если переговоры по зоне свободной торговли НАФТА "наберут темп и приведут к новому соглашению".

США, Канада и Мексика ведут переговоры по актуализации НАФТА по требованию американского президента Дональда Трампа. Перспективы нового соглашения неясны, но в течение 2018 года оно вряд ли будет заключено из-за особенностей календаря работы конгресса США и выборов в Мексике.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия - 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер, что вызвало опасения относительно "торговой войны".