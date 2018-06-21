ВВС Турции нанесли удары по двум районам на севере Ирака

ВВС Турции нанесли удары по районам Авашин-Басьян и Синат Хафтанин на севере Ирака, говорится в сообщении Генерального штаба ВС Турции.

Согласно информации, в результате нанесенных ударов были нейтрализованы десять террористов группировки РПК.

Кроме этого, также были уничтожены огневые позиции, оружейные склады, убежища и укрытия террористов.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.