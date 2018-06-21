Ужасающие кадры обрушения потолка на туристов в торговом центре в Китае - ВИДЕО

На камеру видеонаблюдения в туристическом центре в городе Хуаинь китайской провинции Шэньси попал момент обрушения потолка на посетителей, в результате чего пострадали девять человек, сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как толпа туристов спускается по эскалатору. Услышав треск, люди кинулись бежать, но не успели. Прямо на них обрушился потолок. Очевидцы происшествия подбежали к пострадавшим и начали доставать их из-под завала, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На место сразу же вызвали медиков. К счастью, обошлось без погибших. После случившегося туристический центр был закрыт, в настоящий момент эксперты выясняют, по какой причине произошло обрушение.

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