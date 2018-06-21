British Airways аннулировала две тысячи слишком дешевых авиабилетов

Авиакомпания British Airways аннулировала более двух тысяч проданных билетов из-за того, что они были чрезмерно дешевыми, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Перевозчик по ошибке продал их по сниженной цене. Самые дешевые стоили 1 фунт плюс аэропортовые сборы. Но затем авиакомпания принесла извинения покупателям и аннулировала билеты.

Каждому пассажиру вручили подарочный ваучер, но люди остались крайне возмущены. Многие уже забронировали отели на выбранные даты, сообщает телеканал "Россия 24". Один из клиентов сообщил, что потратил 200 евро на билет в Тель-Авив, а теперь ему придется заплатить еще более 1000 евро.