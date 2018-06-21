Трамп вновь хочет "поладить с Россией" - ВИДЕО

Дональд Трамп хочет "поладить с Россией". В этом американский лидер признался во время выступления перед сторонниками в штате Миннесота. При этом глава Белого дома предположил, что Москва предпочла бы победу его соперницы Хиллари Клинтон на выборах президента США. О том, что с Россией нужно ладить, Трамп высказывался и ранее, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Между тем американские власти рассчитывают, что во время визита в Европу Дональд Трамп сможет встретиться с Владимиром Путиным. Такие данные публикует британская газета Times. Возможность таких переговоров беспокоит официальный Лондон, сообщает телеканал "Россия 24". Там опасаются, что встреча может произойти до саммита НАТО, в котором лидер США примет участие. А значит, переговоры могут повлиять на приверженность Трампа целям и ценностям Альянса, утверждает издание.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

