Путин и Трамп могут провести встречу в Европе - ДАТА

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июле этого года в Европе. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, встречу предполагается провести в ходе ожидающегося визита Трампа в Европу. В том, что касается времени проведения встречи, то рассматриваются два возможных варианта, сообщили источники. Она может пройти до саммита НАТО в Брюсселе 11 июля или же после визита Трампа в Великобританию, намеченного на 13 июля.

Как отметили источники, планы организации встречи в любом случае пока еще не окончательны. В Белом доме от комментариев отказались.

В субботу газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга и двух дипломатов сообщила, что Трамп планирует провести встречу с Путиным в Европе, где американский лидер будет находиться для участия в саммите НАТО.

После телефонного разговора президентов 20 марта главам внешнеполитических ведомств России и США было поручено проработать вопрос о встрече лидеров. При этом 4 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что конкретная подготовка саммита пока не ведется.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook