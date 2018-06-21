В Австралии 70-летний миллионер осужден за убийство бизнесмена

70-летний австралийский миллионер Рой Медич убил 45-летнего бизнесмена Майкла Макгерка. Инцидент произошел в 2009 году в Сиднее, рядом с домом Макгерка, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru. Бизнесмен был убит выстрелом в голову, уточняет ТАСС.

Пожилой убийца предстал перед судом штата Новый Южный Уэльс. 21 июня 2018 года суд вынес приговор: Медич осужден на 39 лет тюрьмы. При этом период заключения без возможности условно-досрочного освобождения - 27 лет. Таким образом, до возможности подать прошение об освобождении миллионер может не дожить.

Причина убийства - конфликт на финансовой почве.