В Австралии 70-летний миллионер осужден за убийство бизнесмена
21 июня 2018 09:40 202
70-летний австралийский миллионер Рой Медич убил 45-летнего бизнесмена Майкла Макгерка. Инцидент произошел в 2009 году в Сиднее, рядом с домом Макгерка, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru. Бизнесмен был убит выстрелом в голову, уточняет ТАСС.
Пожилой убийца предстал перед судом штата Новый Южный Уэльс. 21 июня 2018 года суд вынес приговор: Медич осужден на 39 лет тюрьмы. При этом период заключения без возможности условно-досрочного освобождения - 27 лет. Таким образом, до возможности подать прошение об освобождении миллионер может не дожить.
Причина убийства - конфликт на финансовой почве.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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