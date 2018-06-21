В Турции построят ветряные электростанции на море
21 июня 2018 09:53 152
В Турции будут построены ветряные электростанции на море, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак. Об этом сообщают в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам министра в настоящее время ведутся подготовительные работы для строительства ветряных электростанций.
Албайрак также отметил, что в конце октября текущего года в Турции будет проведен тендер для строительства ветряной электростанции. При этом министр не уточнил, где именно будут построены эти электростанции.
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