Тяжелое ДТП в Индии, есть погибшие

Двенадцать человек, в том числе семь женщин, погибли при столкновении внедорожника с грузовиком в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, сообщила в четверг местная полиция, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным правоохранителей, внедорожник, внутри которого находились члены одной семьи, направлявшиеся на похороны, врезался на автостраде в грузовик с песком. В результате аварии еще восемь человек получили ранения, состояние двоих из них врачи оценивают как критическое.

Причина ДТП пока не называется. Полиция ведет расследование случившегося.

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