В Казахстане значительно подорожало мясо

"Красное мясо" в Казахстане за год подорожало на 7-9 процентов. Об этом сообщает Energyprom.kz, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается также, что казахстанцы стали больше употреблять мяса в целом.

За пять месяцев производители мяса обеспечили казахстанцам 107,7 тысячи тонн мясной продукции - сразу на 14,5 процента больше, чем годом ранее.

Традиционно наибольшие объемы обеспечили производители Алматинской области - уже 30,8 процента от общего объема производства в Казахстане (это 33,2 тысячи тонн - сразу на 31,2 процента больше, чем годом ранее). Также в тройке ключевых регионов - производителей мяса - Восточно-Казахстанская область (16,6 процента от уровня Казахстана) и Акмолинская область (9,8 процента от уровня Казахстана).

Примечательно, что выпуск мяса птицы подскочил сразу на 23,2 процента год-к-году, до 23,4 тысячи тонн по итогам января-мая, в то время как производство мяса КРС, свинины и конины увеличилось лишь на 4 процента, до 30,8 тысячи тонн. Кроме того, заметно в плюсе изготовление консервированных мясных продуктов - на 19,6 процента, до 26,8 тысячи тонн.

Спрос на рынке перекрыт собственным производством практически полностью - 89 процентов продукции, продающейся в Казахстане и ушедшей на экспорт в первом квартале текущего года, - местного происхождения. Потребление мяса в стране растет - объемы реализации мяса и мясных субпродуктов на внутреннем рынке выросли на 6,1 процента за год. Экспорт также в плюсе - сразу на 61,8 процента.

Среди "красного" мяса по итогам мая заметнее всего выросла в цене говядина - сразу на 9,4 процента за год. Говяжьи субпродукты, кстати, также заметно подорожали. Так, печень подскочила в цене сразу на 11,9 процента за год.

На 9,2 процента подорожала к минувшему маю конина, на 8,3 процента - свинина, на 6,7 процента - баранина.

"Белое" мясо доступнее - куры даже подешевели на 0,8 процента год-к-году, популярные куриные окорочка выросли в цене всего на 3,8 процента.

Мясная продукция также ощутимо выросла в цене - на 9,1 процента подорожала за год полукопченая колбаса, на 8 процентов - вареная.

Цены на сало выросли сразу на 10,5 процента за год.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook