ВС Турции проводят операции на границе с Ираном

ВС Турции в рамках борьбы против террористической организации РПК на севере Ирака проводят операции на ирано-иракской границе. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что в настоящее время ведется подготовительная работа по расширению военной операции на северо-востоке Ирака.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ВС Турции приступили к новой военной операции на севере Ирака.

Глава государства отметил, что ВВС Турции, используя 20 самолетов, уничтожили 14 баз террористов РПК на севере Ирака.

"Турция действует решительно в борьбе с РПК", - сказал Эрдоган.

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