Водитель уничтожил автозаправку, забыв вытащить пистолет из бака - ВИДЕО

21 июня 2018 13:45

Появилось видео момента взрыва на автозаправке в Киевской области. Запись с камер наблюдения опубликована на YouTube-канале dtp.kiev.ua.

На кадрах видно, как горе-водитель садится в автомобиль, забыв вытащить пистолет из бензобака. Он начал движение, в результате чего опрокинул колонку. Взрыв произошел через несколько секунд, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. Спасатели ликвидировали возгорание.

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Нажмите на видео для просмотра:
Водитель уничтожил автозаправку, забыв вытащить пистолет из бака

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