Отец гонщика NASCAR вытащил сына из загоревшейся машины - ВИДЕО

Гонщик Майк Джонс едва не погиб в аварии во время гонки американской ассоциации NASCAR в штате Вирджиния. Его кар столкнулся с автомобилем соперника, после чего врезался в ограждение и загорелся. Через несколько секунд Джонса спасли - но это сделали не сотрудники трассы, а его отец, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Дин Джонс следил за выступлением сына на пит-стопе, когда увидел, что его машина воспламенилась. Отец не растерялся и бросился на помощь гонщику. Он опередил пожарных, вытащил из объятого пламенем авто своё дитя и включил систему пожаротушения.

- У меня не оставалось времени на то, чтобы испугаться, я должен был вытащить сына из машины, - цитирует RacingNews.co Джонса-старшего.

Несмотря на героизм, в NASCAR наказали Дина за выход на трассу во время гонки, поставив его на испытательный срок. Джонс-старший подчеркнул, что "никто не мог бы помешать ему спасти сына. Даже Иисус".

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