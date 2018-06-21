Бинали Йылдырым: США полностью утратили доверие турецкого народа

США полностью утратили доверие турецкого народа. Об этом сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в настоящее время США доверяют не более 20 процентов населения Турции.

Он отметил, что это является негативным моментом в отношениях двух стран.

"США должны постараться вернуть доверие турецкого народа", - сказал Йылдырым.

Отметим, что сегодня премьер-министр Бинали Йылдырым в заявлении турецкой прессе сказал, что, не секрет, что между США и Турцией существует ряд проблем, одной из которых является поддержка Штатами лидера террористической организации "FETO" Фетхуллаха Гюлена.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал условия нормализации отношений с США, среди которых экстрадиция Гюлена.

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