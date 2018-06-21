Подозреваемый сбежал от полицейских, выхватив табельное оружие - ВИДЕО

21 июня 2018 15:10

На Украине на видео попало фантастическое задержание подозреваемого, мужчина оказал сопротивление полицейским и, похитив у них табельное оружие, сбежал, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, как правоохранители пытаются обыскать молодого человека, укладывая лицом в землю.

Но он явно не согласен с такими жесткими методами и требует объяснить причину задержания. В какой-то момент полицейские отвлекаются на собравшихся вокруг зевак.

Подозреваемый моментально использует эту возможность, выхватывает из кобуры служебный пистолет и бросается бежать.

Сейчас вооруженного мужчину разыскивают полицейские патрули.

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Нажмите на видео для просмотра:
Фантастическое задержание: подозреваемый сбежал от полицейских, выхватив табельное оружие

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