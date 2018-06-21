Генсек НАТО призовет страны к объединению после раздора с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит в Лондоне с речью, где призовет североатлантический альянс будет держаться вместе, несмотря на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на выдержки из речи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Guardian пишет, что Столтенберг признает существующие расхождения и разногласия между США и другими союзниками. Несмотря на это генсек будет доказывать, что НАТО смогла преодолеть подобные проблемы в прошлом и сможет сделать это снова, отмечается в материале.

Ближайший саммит НАТО в Брюсселе в июле станет одним из самых непростых в истории североатлантического альянса, отмечает издание.

Согласно выдержкам из речи Столтенберга, с которыми ознакомилась газета, генсек будет утверждать, что поддержание трансатлантического партнерства отвечает стратегическим интересам всех членов НАТО.

Несмотря на раскол внутри НАТО, Столтенберг будет утверждать, что США, Канада и Европа стали сильнее в оборонной сфере.

Ранее Столтенберг предупредил, что глубокие разногласия между США и их европейскими союзниками сохраняют свою актуальность, и нет уверенности в том, что трансатлантический альянс сможет выжить.