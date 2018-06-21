СМИ: в Таиланде задержали боевика с 40 самодельными бомбами

Полиция Таиланда задержала в четверг после длительной погони на автомобилях предполагаемого боевика-сепаратиста, который перевозил в своем пикапе более 40 самодельных бомб и гранат, сообщает в четверг интернет-версия газеты Bangkok Post.

Помимо бомб и гранат, в пикапе были найдены 36 коробок детонаторов замедленного действия, рассчитанных на 5, 10 и 30 минут, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Первоначально в пикапе с номерами провинции Паттани, который проскочил на большой скорости полицейский контрольно-пропускной пункт в соседней провинции Наративат, находились два человека. Один из них после погони выскочил из машины и бросился бежать. По информации газеты, обнаружить его полицейским не удалось, он объявлен в розыск. Второй был задержан в кабине пикапа.

По словам полицейских, скорее всего, бомбы принадлежали одной из боевых групп сепаратистов и были предназначены для организации взрывов в местах скопления людей в провинциях юга Таиланда в ближайшие субботу и воскресенье, говорится в сообщении.

Три южные провинции Таиланда, граничащие с Малайзией, в прошлом входили в состав полунезависимого султаната Паттани, и оказались в составе Таиланда (в то время называвшегося Сиамом) в начале XX века в результате серии договоров между королевством Сиам и Британской Малайей (ныне Малайзия).

Провинции населены преимущественно этническими малайцами, мусульманами по вероисповеданию, в то время как большинство населения Таиланда исповедует буддизм. Сепаратистские движения различного толка возникали в регионе неоднократно. Нынешний всплеск активности сепаратистов начался в 2004 году. Требования различных группировок разнятся: одни требуют широкой автономии в составе Таиланда, другие - отделения от Таиланда и восстановления султаната Паттани. За 14 лет конфликта в регионе в результате взрывов, обстрелов и перестрелок погибли более 6,8 тысячи человек, в основном - гражданских лиц обоих вероисповеданий.