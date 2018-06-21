Мальчик, попавший под машину, оказался на редкость везучим - ВИДЕО
21 июня 2018 15:44 352
Этот юный житель Китая, решивший перейти дорогу в неположенном месте, чуть было не поплатился за это жизнью, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
11-летний мальчик попал под машину, причём выглядело это так жутко, как будто автомобиль просто "проглотил" ребёнка. Водитель и пассажиры машины выскочили, чтобы помочь несчастному, и с помощью прохожих автомобиль удалось приподнять, а мальчика вытащить.
Пострадавшего отправили в больницу, и сообщается, что он оказался на редкость везучим, так как отделался лишь несколькими травмами, и врачи не опасаются за его жизнь.
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