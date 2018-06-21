Мальчик, попавший под машину, оказался на редкость везучим - ВИДЕО

21 июня 2018 15:44

Этот юный житель Китая, решивший перейти дорогу в неположенном месте, чуть было не поплатился за это жизнью, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

11-летний мальчик попал под машину, причём выглядело это так жутко, как будто автомобиль просто "проглотил" ребёнка. Водитель и пассажиры машины выскочили, чтобы помочь несчастному, и с помощью прохожих автомобиль удалось приподнять, а мальчика вытащить.

Пострадавшего отправили в больницу, и сообщается, что он оказался на редкость везучим, так как отделался лишь несколькими травмами, и врачи не опасаются за его жизнь.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Мальчик, попавший под машину, оказался на редкость везучим

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az