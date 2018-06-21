В США умерла горилла, владевшая языком жестов

В Калифорнии умерла горилла, которая знала язык жестов, сообщает Fox News.

46-летняя горилла по кличке Коко умерла во сне в калифорнийском заповеднике в горах Санта-Крус, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Коко родилась в неволе, в зоопарке в Сан-Франциско. В 1974 году в рамках проекта Стэнфордского университета доктор Франсин Паттерсон начал обучать животное языку жестов. Результаты эксперимента оказались весьма удачными.

Горилла Коко снялась во многих документальных передачах и дважды появилась в журнале National Geographic (NG). Например, обложкой NG 1978 года стала фотография Коко, которую она сделала сама при помощи зеркала.

Ранее сообщалось, что в австралийском зоопарке Перт в возрасте 62 лет умер старейший в мире суматранский орангутанг.