Любопытный ребёнок, разбивший скульптуру, лишил своих родителей 132000 долларов - ВИДЕО

5-летний мальчик, решивший обнять дорогостоящую скульптуру из мозаики, во время свадебного торжества в общественном центре Томахок Ридж в городе Канзас-Сити (штат Канзас, США), опустошил семейный бюджет, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Сара Гудман, жительница города Оверленд-Парк не досмотрела за своим 5-летним сыном, который опрокинул на пол дорогостоящую скульптуру. Инцидент, произошедший 18 мая, попал в объектив камеры. Судя по кадрам видеозаписи, мальчик приподнял, установленную на постаменте скульптуру, но поставить её на место у ребёнка не хватило сил и стеклянное изваяние стоимостью 132000 долларов упало на пол.

Примечательно, что сидящие гости свадебного мероприятия, сильно увлечённые беседой, не обращали внимания на играющих в холле детей.

Спустя три недели Сара Гудман получила письмо от страховой компании Travelers Insuranc с требованием возместить ущерб за разбитое произведение искусства. Но мать малолетнего вандала не согласна с требованием страховщиков и считает, что отсутствие ограждения возле скульптуры стало причиной неприятного происшествия.

Власти города называют инцидент несчастным случаем, но чиновники настаивают на том, что мальчику не следовало прикасаться к произведению искусства.

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