Турция отказала во въезде в страну депутату Бундестага

21 июня 2018 16:50

Правительство Турции отказало во въезде в страну депутату Бундестага от Левой партии и наблюдателю за выборами от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Андрею Хунко. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на самого парламентария, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Депутат отметил, что о своем решении Анкара уже проинформировала ОБСЕ.

24 июня в Турции пройдут досрочные парламентские и президентские выборы. После этого в стране вступят в силу поправки о введении президентской системы правления.

Правительство Турции отказало во въезде в страну депутату Бундестага от Левой партии и наблюдателю за выборами от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Андрею Хунко. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на самого парламентария.

Депутат отметил, что о своем решении Анкара уже проинформировала ОБСЕ.

24 июня в Турции пройдут досрочные парламентские и президентские выборы. После этого в стране вступят в силу поправки о введении президентской системы правления.


Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5311835
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