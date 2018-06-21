Турция отказала во въезде в страну депутату Бундестага

Правительство Турции отказало во въезде в страну депутату Бундестага от Левой партии и наблюдателю за выборами от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Андрею Хунко. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на самого парламентария, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Депутат отметил, что о своем решении Анкара уже проинформировала ОБСЕ.

24 июня в Турции пройдут досрочные парламентские и президентские выборы. После этого в стране вступят в силу поправки о введении президентской системы правления.