Жена отпустила: ставший звездой "картонный мексиканец" все-таки едет на ЧМ-2018 - ВИДЕО

21 июня 2018 17:03

Мексиканский болельщик Хавьер, чью картонную копию на чемпионат мира по футболу привезли его друзья, отправляется в Россию, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщают местные СМИ, жена все-таки отпустила мужчину на международный турнир.

Напомним, что друзья футбольного фаната вырезали картонное изображение мужчины. На его футболке была надпись "Моя старуха меня не отпустила".

Нажмите на видео для просмотра:
Жена отпустила: ставший звездой

Они продолжают путешествие по России на микроавтобусе и публикуют фотографии на специально созданном аккаунте в Сети.

23 июня мексиканцы сыграют против Южной Кореи в Ростове-на-Дону.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az