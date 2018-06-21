Жена отпустила: ставший звездой "картонный мексиканец" все-таки едет на ЧМ-2018 - ВИДЕО
21 июня 2018 17:03 367
Мексиканский болельщик Хавьер, чью картонную копию на чемпионат мира по футболу привезли его друзья, отправляется в Россию, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщают местные СМИ, жена все-таки отпустила мужчину на международный турнир.
Напомним, что друзья футбольного фаната вырезали картонное изображение мужчины. На его футболке была надпись "Моя старуха меня не отпустила".
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Они продолжают путешествие по России на микроавтобусе и публикуют фотографии на специально созданном аккаунте в Сети.
23 июня мексиканцы сыграют против Южной Кореи в Ростове-на-Дону.
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