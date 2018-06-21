Глава Intel покинул свой пост

Корпорация Intel объявила, что Брайан Кржанич, в течение последних пяти лет занимавший должность исполнительного директора Intel, подал в отставку и покинул компанию. Временным главой Intel был назначен финансовый директор Роберт Свон, передает Day.Az со ссылкой на rambler.ru.

Согласно сообщению компании, Кржанич был вынужден уйти из Intel, поскольку проведенное расследование подтвердило слухи о том, что ранее он состоял в отношениях с сотрудником компании (без уточнения пола), что прямо запрещено корпоративными правилами компании, и этот запрет касается всех ее менеджеров.

На фоне подтвердившихся слухов Кржанич подал в отставку, и она была принята, чтобы показать, что "все сотрудники должны уважать ценности Intel и придерживаться кодекса поведения компании". В настоящее время совет директоров ищет замену Кржаничу среди кандидатов внутри компании и за ее пределами. Как отмечает The Verge, биография Кржанича, который начал работать в Intel в 1982 году, была удалена с сайта компании.

Отметим, что за последние полгода Intel и ее бывший глава оказались в центре скандала, связанного с уязвимостями, обнаруженными в процессорах компании. В частности, СМИ обращали внимание на тот факт, что в ноябре прошлого года Кржанич продал акции компании на 39 млн долларов. Это произошло после того, как Intel уведомили об уязвимостях чипов, но до обнародования этой информации.

В начале апреля стало известно, что Apple планирует отказаться от использования процессоров Intel в компьютерах Mac и перейти на чипы собственного производства уже в 2020 году. В настоящее время партнерство с Apple приносит Intel около 5% годовой выручки.