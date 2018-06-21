Мун Чжэ Ин заявил об окончании вражды с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе выступления в Госдуме заявил об окончании вражды с Северной Кореей. Об этом сообщает "Ренхап".

По его словам, после встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре, Сеул объявил об окончании вражды между Северной и Южной Кореей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он также добавил, что КНДР работают над полной денуклеаризацией, а Южная Корея и США приостановили совместные военные учения на Корейском полуострове.

Президент Южной Кореи подчеркнул, что после подписания декларации Сеул и Пхеньян пообещали миру, что "на полуострове больше нет войны".

Ранее сообщалось, что Мун Чжэ Ин подчеркнул важность российской стороны для достижения мира на Корейском полуострове.