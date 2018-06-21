Мэй: Великобритания выступает за поддержание конструктивного диалога между НАТО и Россией
21 июня 2018 20:36 202
Великобритания выступает за поддержание регулярного и конструктивного диалога между НАТО и Россией. Об этом в четверг заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй на совместной пресс- конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы продолжим находиться в передних рядах тех, кто выступает против злонамеренной деятельности России и нарушения международной системы, основанной на нормах права. Мы остаемся приверженными подходу НАТО к сдерживанию и обороне, подкрепленному регулярным и конструктивным диалогом с Россией", - сказала она.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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