Мэй: Великобритания выступает за поддержание конструктивного диалога между НАТО и Россией

21 июня 2018 20:36

Великобритания выступает за поддержание регулярного и конструктивного диалога между НАТО и Россией. Об этом в четверг заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй на совместной пресс- конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжим находиться в передних рядах тех, кто выступает против злонамеренной деятельности России и нарушения международной системы, основанной на нормах права. Мы остаемся приверженными подходу НАТО к сдерживанию и обороне, подкрепленному регулярным и конструктивным диалогом с Россией", - сказала она.

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