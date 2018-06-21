Военный истребитель нового поколения F-35 передан ВВС Турции, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Церемония передачи истребетелей F-35 прошла на заводе производителя Lockheed Martin в Форт-Уэрте, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первые два самолета отправятся на авиабазу в Аризоне для обучения 13 турецких пилотов и 225 команд технического обслуживания в июле следующего года. Первый самолет F-35 должен прибыть в Турции в ноябре 2019 года.

Lockheed Martin F-35 Lightning II - семейство многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трёх вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлётом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.

В консорциум во главе с Lockheed Martin вошли также Northrop Grumman Corporation, Pratt & Whitney, Rolls-Royce plc, Allison и British Aerospace. В разработке отдельных узлов приняли участие Skunk works в Палмдейл (Калифорния) и Aeronautical Systems.