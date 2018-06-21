Перестрелка в Махачкале, есть погибший
21 июня 2018 23:14 179
Один человек погиб, еще один пострадал в результате драки со стрельбой в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
"Вооруженный инцидент произошел в четверг днем по улице Шеболдаева в Махачкале, в результате него двое мужчин получили огнестрельные ранения, один из них в последующем скончался в больнице. С места происшествия изъяты гильзы", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что нескольким участникам драки удалось скрыться с места преступления, на их поиски объявлен план "Перехват".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
21 июня 23:15 156
В Нидерландах предотвратили теракт, есть задержанные
21 июня 20:46 455
Военный истребитель нового поколения F-35 передан ВВС Турции
21 июня 20:32 270
В ходе полицейской операции в Рио-де-Жанейро убили шесть человек
21 июня 20:13 263
В NASA заявили о переносе коррекции орбиты МКС
21 июня 19:57 323
Мун Чжэ Ин заявил об окончании вражды с КНДР
21 июня 23:15
В Нидерландах предотвратили теракт, есть задержанные
21 июня 23:14
Перестрелка в Махачкале, есть погибший
21 июня 20:57
Франция выбивает Перу с ЧМ
21 июня 20:41
Latviyada rus dilində tədris qadağan edildi
21 июня 20:23
Тест: Цой жив?
21 июня 20:13
В NASA заявили о переносе коррекции орбиты МКС
21 июня 19:57
Мун Чжэ Ин заявил об окончании вражды с КНДР
-
21 Июн. 11:20 12 762
-
21 Июн. 09:22 10 586
-
21 Июн. 00:10 5 131
-
21 Июн. 07:15 4 909
-
21 Июн. 17:12 4 782