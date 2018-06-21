Перестрелка в Махачкале, есть погибший

21 июня 2018 23:14

Один человек погиб, еще один пострадал в результате драки со стрельбой в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Вооруженный инцидент произошел в четверг днем по улице Шеболдаева в Махачкале, в результате него двое мужчин получили огнестрельные ранения, один из них в последующем скончался в больнице. С места происшествия изъяты гильзы", - рассказал собеседник агентства.

 

Он отметил, что нескольким участникам драки удалось скрыться с места преступления, на их поиски объявлен план "Перехват".

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az