В Нидерландах предотвратили теракт, есть задержанные
Полиция Нидерландов задержала двух человек по подозрениям в подготовке террористической атаки и участии в террористической группировке, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление прокуратуры королевства в четверг.
"В Роттердаме в воскресенье задержаны два мужчины 22 и 27 лет по подозрениям в подготовке теракта... Задержания были проведены после получения информации от службы разведки и безопасности (AIVD)", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Согласно сообщению, во время обыска в домах подозреваемых правоохранители изъяли телефоны, накопители USB и другие носители информации. Задержанным предоставлено право общаться только со своими адвокатами.
"Полиция все еще работает, чтобы установить, есть ли основания для подозрений. В большинстве случаев информация AIVD приводит к серьезным уголовным делам", - цитирует нидерландская газета Volkskrant представителя прокуратуры.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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