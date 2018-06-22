Россия и Турция окончательно откажутся от доллара?
Российско-турецкая рабочая группа по банковскому и финансовому сотрудничеству обсудила развитие двусторонних расчетов в национальных валютах, сообщают РИА Новости со ссылкой на ЦБ РФ.
"В Калининграде состоялось восьмое заседание российско-турецкой рабочей группы по банковскому и финансовому сотрудничеству.... Особое внимание было уделено перспективам развития двусторонних расчетов в национальных валютах, создания ликвидного биржевого рынка "российский рубль - турецкая лира", необходимого для формирования прямых котировок национальных валют без посредничества резервных валют", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили вопросы межбанковского сотрудничества, возможности внедрения новых инструментов в практику двустороннего взаимодействия.
Страны договорились продолжить взаимодействие по популяризации использования национальных валют в расчетах по внешнеторговым контрактам, а также реализацию совместных проектов. В заседании приняли участие представители российских и турецких кредитных организаций, Московской биржи, Стамбульской фондовой биржи, министерств экономики и финансов Турции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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