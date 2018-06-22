СМИ назвали дату встречи Трампа и Путина

22 июня 2018 07:14

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июле. Об этом сообщает Bloombergсо ссылкой на источник.

По данным агентства, Трамп рассматривает возможность для встречи с Путиным на саммите НАТО в Брюсселе или после своего визита в Великобританию.

Ранее сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Россию для обсуждения встречи Путина и Трампа.

Как отмечалось, Болтон планирует посетить Москву в конце июня.

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