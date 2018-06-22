Самолет президента Турции приземлился в новом аэропорту Стамбула

Вчера самолет с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на борту совершил первую посадку в новом аэропорту Стамбула в 20:30 по местному времени. Воздушное судно приземлилось на взлетно-посадочной полосе длиной 3750 метров и шириной 60 метров, передают турецкие СМИ.

Отметим, что новый Стамбульский аэропорт на данный момент считается самой большой воздушной гаванью в мире, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В аэропорту главу турецкого государства встречали министр транспорта, мореходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан, пилоты, стюардессы и стюарды, сотрудники терминала.

Отметим, что третий аэропорт строится в районе озера Теркос в северной части Стамбула.

В настоящее время из Турции осуществляются полеты по 282 направлениям. С вводом третьего аэропорта в Стамбуле число направлений увеличится до 350.

Согласно проекту, протяженность строящейся первой взлетно-посадочной полосы нового аэропорта составит 3,7 километра, ширина - 60 метров.

Протяженность второй взлетно-посадочной полосы в новом аэропорту составит 4,1 километра при ширине 60 метров.

Также продолжаются строительно-монтажные работы по строительству 28 мостов и гидрометеорологической башни на территории аэропорта. В строительных работах задействовано более 31 тысячи человек.

В третьем аэропорту в Стамбуле будет установлено около 300 пассажирских и грузовых лифтов.

Также в новом аэропорту будет построен Airport City, состоящий из сети магазинов, логистических и выставочных центров.

Тендер на строительство аэропорта выиграл консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon.

Строительство обойдется в 10 миллиардов турецких лир, сообщили ранее Trend в отделе воздушного транспорта министерства транспорта, судоходства и коммуникаций Турции. В октябре прошлого года турецкие банки выделили займы на строительство: Ziraat Bank - 1,54 миллиарда евро, Halkbank и Vakıfbank - по одному миллиарду евро, Denizbank - 500 миллионов евро, Garanti и Finansbank - по 300 миллионов евро.

Отметим, что первый аэропорт в Турции был построен в 1912 году и использовался в военных целях. В 1953 году аэропорт Стамбула впервые был открыт для международных рейсов, а в 1985 году он был переименован в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.